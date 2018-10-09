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PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

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