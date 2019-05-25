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PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda Giresun'da PKK'nın sözde Karadeniz karargahının bulunmasının ardından Gümüşhane'de bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu ele geçirildi.

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Gümüşhane kırsalında, geçiş güzergahları ile sığınak ve depoların yerlerini gösterdiği belirtildi.

Dudkanlu'nun gösterdiği ormanlık alanda arama yapan JÖH ve komando timleri, roket başlıkları, mühimmat ve silahlar bulunan depoya ulaştı. Deponun, Karadeniz'de, PKK'nın kullandığı en büyük silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Silahlara el konulurken, depo kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. (DHA)

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PKK Karadeniz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yıllardır bu kadar yere silah ve cephane yığılıyor, jandarma ve polis bin bir güçlükle bu yerleri bulabiliyor. Bu nasıl bir iş anlamak mümkün değil, jandarma ve polisin daha uyanık olması ve bu tür faaliyetleri anında tesbit edip önlemesi gerekmiyor mu ? Ülkemiz adına utanç verici bir olay, buradan bazı kuruluşların ve personelinin iyi çalışmadığı kanaati ortaya çıkıyor. Dünyada hangi devletin toprağından bu kadar çok silah ve cephane çıkıyor ? Herkes uyanık olmalıdır, sonuç iyi görünmüyor.
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