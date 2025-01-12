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PKK'nın sözde Suriye yapılanmasının bir numarasına ve 700'ü aşkın teröriste Irak vatandaşlığı verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.01.2025 07:37
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Dünyanın gözü Suriye'de. Baas rejiminin çökmesi birçok devlet ve örgütün planını bozdu. Yaşanan gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendirirken terör örgütü PKK'da yeni çıkışlar arıyor. Son bilgilere göre örgütün Suriye yapılanmasının bir numarası Şahin Cilo ve ailesine Irak vatandaşlığı verildi. Üstelik Cilo'yla beraber 700 teröriste daha pasaport düzenlendiği belirtildi. Kandil'i güvenli bulmayan teröristlerin ikamet adresi Kerkük olarak geçiyor. Öte yandan Cilo'nun kimlik belgelerine de ulaşıl

PKK'nın sözde Suriye yapılanmasının bir numarasına ve 700'ü aşkın teröriste Irak vatandaşlığı verildi

Suriye’de Esad’ın düşmesi, İran’ın çıkarılmasıyla zor günler geçiren ve Türkiye ile Şam yönetiminin siyasi, askerî, diplomatik kıskacı her geçen gün daralan terör örgütü PKK Suriye yapılanmasının bir numarası Şahin Cilo’ya Irak kimliği verildi. PKK-YPG elebaşına Mehmed Halil Hüseyin ismiyle düzenlenen korsan kimlikte ikamet adresi olarak ise Kerkük geçiyor. Şahin Cilo’ya düzenlenen kimlik, ikamet adresi ve aile cüzdanının orijinal nüshalarına ulaşıldı. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman, Irak’ta sadece Şahin Cilo değil; 700’ü aşkın Suriye’deki PKK’lıya Irak vatandaşlığı verildiğini söyledi. Başta İsrail ve Batılı güçler olmak üzere terör örgütü hamisi ülkelerin bölgede yeni bir senaryo yazdığını kaydeden Seman, Kerkük’e yeni Kamışlı misyonu biçildiğini ve Türkmenelinin ağır bir tehditle yüz yüze olduğunu belirtti.

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"KANDİL VE ÇEVRESİ DE ARTIK GÜVENLİ DEĞİL"

Suriye’de tüm planların altüst olması ile birlikte PKK destekçisi aktörler yeni arayışlar içerisine girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe Harekât serileri ile Irak’taki 30 yıllık hegemonyası son bulan bölücü örgüte yeni bir misyon biçildiğini söyleyen Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman “Rotayı Kerkük’e kırdılar. Suriye’den çıkarılmaları konusunda Türkiye’nin kararlılığı ortada. Artık orada yaşama şansları yok ve bu durum değişmeyecek. Bunu bildikleri için yeni bir alan tanzimi yapıldı. Kerkük merkezli bir dağılım-yerleşim planı hazırladılar. Kısa vadede DEAŞ bahanesi kullanılacak. Ancak ABD’nin nihai amacı Haşdi Şabi’ye karşı PKK’yı tıpkı Suriye’de olduğu gibi kara gücü olarak sahaya sürmek. Tabii ki karşılığında Haşdi Şabi’nin tüm karargâhları, kontrol ettiği bölge ve silahları ile birlikte cephanesi de PKK’ya geçecek. Bunu Halep, Haseke, Deyrizor ve Menbiç’te daha birkaç hafta önce gördük. Türkiye sınırında hiç şansları yok. Kandil ve çevresi de artık güvenli değil. Yeni hedef Türkmenelide bir terör kantonu kurmak. ABD ve İran terör yapılanmasının Türkmeneli’de yerleşmesi konusunda mutabık. Türkiye’yi bu cepheden vurmak ikisinin de ortak menfaati. Diğer yandan tıpkı Rakka-Deyrizor’da olduğu gibi PKK üzerinden Kerkük-Musul petrol-gaz zenginliğini kontrol etmenin hesaplarını yapıyorlar” bilgilerini paylaştı.

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İRAN VE KYB DEVREDE

Türkiye Gazetesi'nin konuştuğu Irak güvenlik biriminden bir yetkili, PKK’lılara resmî işlemlerde İran’la birlikte KYB’nin büyük destek verdiğini kaydetti. Iraklı güvenlik kaynağı “PKK-PYD elebaşı Şahin Cilo’nun sadece kendisi değil; anne Amina Settar ve karısı Sarva Cemal dâhil tüm aile fertleri sahte pasaport aldı. Hatta 3 yurt dışı gezisini de bu sahte kimlik ve düzenlenen sahte pasaportla yaptı. İşlemler Kerkük ve Bağdat El-Rusafa bürosu tarafından yürütüldü. Bu sahte operasyon salt Şahin Cilo’dan da ibaret değil. Iraklı olmayan başka PKK teröristlerine de benzer yöntemlerle kimlik verildi. Kerkük’te son siyasi dizayn de bu amaçla yapıldı. Bağdat Reşid Otel’de kurulan son Kerkük Vali tayin tiyatrosu da PKK’yı bölgeye yerleştirme planının bir parçasıdır. Orada PKK temsilcisi de vardı. KYB’nin Kerkük’ü ele geçirme hedefinde en önemli ortağı ve güvendiği yapı da yine PKK. KYB’li eski Kerkük Valisi Necmettin Kerim döneminde bunun zemini oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk terörist Irak kimlik
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