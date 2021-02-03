PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütü PKK içindeki tecavüz olaylarına ilişkin detaylar, Suriye'deki PKK kampından kaçarak 20 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim olan B.T'nin ifadesiyle gün yüzüne çıktı.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında teslim olan B.T, örgütte bulunduğu süre içerisinde sözde Gever eyaleti sorumlusu "Hogir Maraş" kod adlı Remzi Demiroğlu'nun, kandırılarak dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kız çocuğuna tecavüz ettiğini, bu durumu hazmedemeyen 2 kız çocuğunun intihar ettiğini belirtti.

B.T, terörist Demiroğlu'nun tecavüzü sonrası hamile kalan 2 kız çocuğunun da terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine zorla gönderildiğini anlattı.

CEZA ALMASI GEREKİRKEN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Teröristin ifadesinde, örgütün sözde üst yönetiminin yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtığı da belirtildi.

B.T, örgüt içindeki sözde soruşturma kapsamında "Hogir Maraş" kod adlı Remzi Demiroğlu'nun "görevden alındığını" ancak kısa süre sonra "terfi" ettirilerek başka göreve getirildiğini, kız çocuklarının uğradığı vahşetin gizlenmesi amacıyla örgüt içinde "çatışmada öldükleri" yalanının paylaşıldığını kaydetti.

B.T, terör örgütü PKK içerisindeki tecavüzlerin bununla sınırlı kalmadığını, örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik farklı bölgelerde taciz ve tecavüzün sürekli yaşandığını, kadın teröristlerin örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını da ifade etti.

AA

