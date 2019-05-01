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PKK operasyonu! Türkiye'ye geldiği tespit edildi İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 08:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla İsveç'te terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

PKK operasyonu! Türkiye'ye geldiği tespit edildi İstanbul'da yakalandı

İsveç'te PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği kaydedilen Mehmet Halit Azizoğlu'nun İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Kartal'da bir adrese düzenlenen operasyonda Azizoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki sorgulaması tamamlanan Mehmet Halit Azizoğlu sevkedildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

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