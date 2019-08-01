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PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.  İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00'de 'Özel Birlik Operasyonları' başlatıldı.

PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00'de 'Özel Birlik Operasyonları' başlatıldı. Özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de sona erdirildi.
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağara ve 2 gözetleme mevzi bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.
Narko-terör operasyonunda da 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru, jeneratör ve akümülatör ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Operasyon kapsamında Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması amacıyla evlerinin bahçesinden tarlaya su borusu döşeyen N.K. ve E.D. ile Hani ilçesinde üzerinde esrar bulunan B.İ. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildiPKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildiPKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildiPKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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