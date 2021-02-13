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  4. PKK operasyonunda gözaltı sayısı 24’e yükseldi

PKK operasyonunda gözaltı sayısı 24’e yükseldi

13.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Diyarbakır’da, bölücü terör örgütü PKK-KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.

İstanbul ve Diyarbakır’da, bölücü terör örgütü PKK-KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi. Örgüt üyesi 2 firari aranıyor.
İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’nın Arnavutköy hücresini takibe almış, ardından örgüt üyesi 26 şüphelinin yakalanması için gece İstanbul’da 3 ilçede ve Diyarbakır’ın merkez ilçelerinden Bağlar’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda 21 şüphelinin yakalandığı aktarılmıştı. Gece düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi ardından 3 DGH mensubunun daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan PKK üyelerinin sayısı 24’e yükselirken, firari durumda olan son 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Yakalanan örgüt üyelerinin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 tabanca, farklı çaplarda 25 fişek, 3’ü ucu açık mermi veya bilye atar özellikli olmak üzere 6 kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan PKK/KCK’nın gençlik yapılanması üyesi 24 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
Polis, firari iki PKK’lının yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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