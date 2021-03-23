PKK operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da daha önce terör örgütü PKK lehine düzenlenen gösterilere katıldığı ve sosyal medyalarında PKK propagandası yaptığı öne sürülen 15 zanlı adliyeye sevk edildi. Gösteriye katılan bir şüphelinin, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını, fotomontaj yapıldığını savunduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılabilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi ve örgüt faaliyetlerinin deşifresi için çalışma yaptı. TEM ekipleri, daha önce kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, TEM ekipleri belirlenen 15 adrese 19 Mart günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalar sonrasında haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Ahmet T.’nin, önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavra ve terörist elebaşının yer aldığı posteri taşıdığı öne sürüldü. Söz konusu eylemlerdeki fotoğrafları gösterilen Ahmet T.’nin, suçlamaları reddettiği, “Fotoğraflardaki ben değilim. Yüzüme montaj yapılmış, saç eklenmiş” dediği iddia edildi. Ayrıca diğer şüpheliler C.T. ile F.T.’nin de eylemlerde örgütü simgeleyen paçavralarla yürüyüş yaptığı ileri sürüldü. Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlılar da suçlamayı kabul etmeyerek, hesaplarının bir süre önce çalındığını bu önem örgüt lehine paylaşımları yapılmış olabileceğini kendilerinin PKK’lı olmadığını öne sürdükleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 2’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

