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PKK operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli, 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli, 24 kişi adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için 30 Nisan sabahı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 2'si Suriyeli 24 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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