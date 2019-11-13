PKK operasyonunda gözaltına alınan muhtarda F serisi 1 dolar

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 6 muhtar gözaltına alındı. Muhtarların evlerinde yapılan aramada, FETÖ/PDY üyelerinde bulunan F serisi 1 dolar ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 6 muhtarın evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muhtar gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında 7 mermi, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve F serisi 1 dolar ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

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