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PKK operasyonunda tutuklandı, uyuşturucu satarken yakalandı

29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme:
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Adana’da geçen yıl bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanıp tutuklanan ve PKK’lı değil HDP’li olduğunu söyleyen şahıs, serbest kaldıktan sonra Aksaray’da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının, ‘WhatsApp’ gibi uygulamalar üzerinden müşterileri ile buluşup, onlara uyuşturucu sattığını tespit etti.

Adana’da geçen yıl bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanıp tutuklanan ve PKK’lı değil HDP’li olduğunu söyleyen şahıs, serbest kaldıktan sonra Aksaray’da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının, ‘WhatsApp’ gibi uygulamalar üzerinden müşterileri ile buluşup, onlara uyuşturucu sattığını tespit etti. Söz konusu zehir tacirlerini takibe alan polis, önce bu kişilerin satışını yaptıkları maddeleri nereye sakladığını tespit etti, ardından da operasyon için düğmeye bastı.
Daha önce belirlenen 3 ev ve bir iş yerine art arda şok baskınlar düzenlendi; 5 ‘torbacı’ yakalandı. Torbacıların üst ve ev aramasında 3 paket halinde 701,38 gram bonzai, 1 paket halinde 3,28 gram metamfetamin, 1 paket halinde 2,49 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 6 paket halinde 13,11 gram esrar, 6 adet hap, 8 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılacak malzeme, 5 şişe saf aseton, 2 hassas terazi, 1 elek ve 1 leğen ele geçirildi. Zanlı Halit Ş.’nin evinde yapılan aramada ise 147.9 gram ‘bonzai’, 6.2 gram esrar, 1.1 gram metamfetamin ve 10 adet de ‘ecstacy’ adlı sentetik uyuşturucu hap çıktı.

Uyuşturucuyu yasaklamış
Halit Ş. ile ilgili olarak dikkat çeken bir başka detay ise Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’a bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde gençleri uyuşturucu konusunda uyarması oldu. Şahsın, kendi sorumluluğu altındaki gençlere, “Burada örgüt adına uyuşturucuyu yasaklıyorum. Bu mahallelere artık uyuşturucu giremeyecek. Buna izin vermeyeceğiz” dediği iddia edildi.
Halit Ş.’nin 2019 yılı Haziran ayında Adana’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Örgütün, hakimiyet kurduğu merkez ilçe Seyhan’a bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde gençlik sorumluları arasında gösterilen Halit Ş.’nin, sokak eylemlerini organize edip, bizzat yönettiği öne sürülmüş ve tutuklanmıştı. Halit Ş. 2019 yılı Ağustos ayında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Halit Ş.’nin polisin yaptığı birçok operasyonda da yine bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak ve sokakları karıştırmak istediği öne sürülerek yakalandığı öğrenildi.

İfadesinde "HDP’liyim" dedi
Bu arada, zanlı Halit Ş.’nin bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasında olduğu ileri sürülerek gözaltına alınıp tutuklandığında 2019 yılındaki ifadesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi olduğunu söyleyerek, “DBP de bir HDP bileşenidir. Bu nedenle HDP içerisinde çeşitli görevler almaktayım. Halen bu görevleri aktif şekilde sürdürmekteyim” dediği öğrenildi.

HDP: "Partimizle alakası yok"
Bu arada Halit Ş. ve beraberinde yakalanan 4 zanlı Aksaray’da çıkarıldıkları adliyede tutuklanınca HDP Adana İl Örgütü tarafından, Halit Ş.’nin partileriyle hiçbir bağı olmadığı yönünde açıklama yapılarak, “Bir dönem, Adana’daki çalışmalarını sonlandırmış olan DBP’de görev yapan Halit Ş.’nin HDP Adana il ve ilçe örgütlerimizle ile herhangi bir ilişkisi yoktur ve üyemiz değildir” denildi.

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