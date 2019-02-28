HABER

"PKK paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil terörü övmektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener: - "(Terör örgütü PKK yanlılarının Avrupa Konseyi önündeki şiddet içeren eylemleri) Teröristbaşı Öcalan'ın posterini taşımak, PKK'nın paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil, terörizmi övmektir" - "Ben inanıyorum ki Kürt halkının çoğunluğu zaten bu adamları desteklemiyor"

STRAZBURG (AA) - Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, terör örgütü PKK yanlılarının, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Agora binası önünde şiddet içeren eylemine ilişkin, "Teröristbaşı Öcalan'ın posterini taşımak, PKK'nın paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil, terörizmi övmektir." dedi.

Esener, terör örgütü PKK unsurlarının hafta başında Avrupa Konseyi binası önündeki eylemleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

PKK yanlılarının gösteri adı altında çevreye, kamusal düzene ve güvenlik güçlerine zarar verdiğini belirten Esener, "Bu insanlar terörü, terörizmi mazur gösterme çabası içerisinde. Bir suçluyu övmek esasında suç sayılmalı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterini taşımak, PKK'nın paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil, terörizmi övmektir." diye konuştu.

Esener, uluslararası ortaklarını bu çerçevede uyardıklarını söyleyerek "Bazen anlamak istemiyorlar, bazen anlıyorlar işlerine gelmiyor. Strazburg'da 6 ay içerisinde üçüncü şiddet olayı." ifadelerini kullandı.

- "Bu Kürtlere karşı da bir hakaret sayılmalıdır"

Eskiden Avrupa Konseyine giriş çıkışların son derece rahat olduğuna dikkati çeken Esener, "Ne yazık ki 1999'dan itibaren, PKK sempatizanları nedeniyle giriş çıkışlarda ciddi bariyerler konuldu. Neredeyse stadyuma girer gibi girişler yapıldı. Bu üzüntü verici." değerlendirmesinde bulundu.

Esener, Öcalan'ın Kürtlerin sözde lideri gibi gösterilmesinin Kürt halkına da bir "hakaret" olduğunu kaydederek "Bu Kürtlere karşı da bir hakaret sayılmalıdır. Ben inanıyorum ki Kürt halkının çoğunluğu zaten bu adamları desteklemiyor. Herkes terörden zarar görüyor ve bıkmış durumda." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, pazartesi günü Avrupa Konseyi binasına ve polise saldırmıştı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camlarını ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe vermişti. Taşlarla üç polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alınmıştı.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Bakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyinBakan Soylu: İBB ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin
Öğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak için öğretmenlere zeka oyunları kursuÖğrencileri teknoloji bağımlılığından korumak için öğretmenlere zeka oyunları kursu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Kaan Esener PKK

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.