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"PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz." dedi.

Partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, AK Parti teşkilatlarının ülke genelinde coşkuyla yerel seçimlerine hazırlandığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin verdiği mücadele neticesinde millet iradesinin egemen olduğunu ifade eden Ünal, artık millet iradesinin devlet yönetiminde gerçek anlamda egemen olduğuna dikkati çekti.

Ünal, milletin yönetimde egemen olmasının çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de yerleşmesiyle beraber şimdi ikinci önemli aşamadayız. Bunun yerel yönetimlerde de tam anlamıyla oturması hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem de yerel yönetimlerle şehrimizi ve ülkemizi ayağa kaldırmaya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Malatya, bu anlamda her zaman bir demokrasi kalesi olmuştur."

Ünal, tüm belediye başkan adayları tarafından güzel bir seçim çalışması yürütüldüğünü anlatarak, seçimlere kalan kısa sürede teşkilatların zamanı verimli şekilde değerlendireceğini ve sandıklarda Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıyla çıkacağını ifade etti.

- "Dünyanın her yerinden katledilen Müslüman"

Yeni Zelanda'da katledilen 50 Müslümanın acısını kalplerinde hissettiklerini bildiren Ünal, saldırının ırkçı ve faşist bir anlayış tarafından yapıldığını kaydetti.

Ünal, Batı medyasının saldırıyla ilgili ısrarla bir kişiyi konuştuğunu aslında bunun bir anlayış olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı Amerika ve Avrupa'da insanların kalbine ekilen nefret tohumunun yeşermesinin sonucudur. Bu Müslümanlara dönük ilk saldırı da değildir. Dünyanın her yerinden katledilen Müslüman. Myanmar'a gidiyorsunuz katledilen Müslüman. Dün iki masum Müslüman İsrail tarafından katledildi. Dünya'nın her yerinde katledilen Müslüman ama Müslümanları katledenler dönüp ağızlarını yaya yaya Müslümanlara terörist diyor. Kendi terörlerini, kanlarını, nefretlerini ve kinlerini perdelemek için bunu yapıyorlar. Bu anlayışın hedefinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var. Bu nedenle biz her zamankinden daha fazla liderimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz. Son 10 günde, son turda öyle bir koşacağız ki 31 Mart'ta dünya AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın nasıl güç tazelediğini görecek inşallah."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı İhsan Koca tarafından Ünal'a Malatya kayısısı ve kilim hediye edildi. Ünal daha sonra partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.

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