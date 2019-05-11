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PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon şehrinde eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın konuşmalarını anında Fransızca’ya çeviren akademisyen Balıkesir’de polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarında, 21 Şubat 2019 tarihinde Fransa’nın Lyon kentinde terör örgütü uzantısı oluşumlar tarafından düzenlenen "Cizre-Bir Katliamın Hikayesi" konulu konferansta konuşma yapan eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın ’Aranıyor’ konulu konuşmalarını anında Fransızca tercüme eden akademisyen Ahmet T.

Fransa’nın Lyon şehrinde eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın konuşmalarını anında Fransızca’ya çeviren akademisyen Balıkesir’de polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarında, 21 Şubat 2019 tarihinde Fransa’nın Lyon kentinde terör örgütü uzantısı oluşumlar tarafından düzenlenen "Cizre-Bir Katliamın Hikayesi" konulu konferansta konuşma yapan eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın ’Aranıyor’ konulu konuşmalarını anında Fransızca tercüme eden akademisyen Ahmet T. A. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü etkinliğini organize eden ve en görünür biçimde etkinlikte rol oynayan şahıs olduğu, şahsın nüfus kaydının Susurluk ilçesi, ayrıca şahsın yapılan sosyal medya araştırmasında söz konusu konferansa ait paylaşımların ve terör örgütü propagandası içeren paylaşımlarının olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, adı geçen Ahmet T.A.’nın Balıkesir’de olduğunun öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Yakalanan Ahmet T.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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