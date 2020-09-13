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PKK propagandası yapan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta PKK propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takipte Terör Örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan mahkemece aranması bulunan Aziz Ş.

Kahramanmaraş’ta PKK propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takipte Terör Örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan mahkemece aranması bulunan Aziz Ş. (55) ilçe merkezinde yakalandı. Pazarcık Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması olan Aziz Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Pazarcık Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanan zanlı Kahramanmaraş Aksu Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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