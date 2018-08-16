PKK propagandası yapılan SMS, polisi harekete geçirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de cep telefonlarına gönderilen terör örgütü PKK propagandası içerikli SMS'lerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece 04.00- 04.30 saatleri arasında cep telefonlarına bir kısa mesaj düştü. Terör örgütü PKK'nın propagandası yapılan ifadeleri okuyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilgisayar korsanlarının peşine düşerken, MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de mesajda kullanılan mahrecin belediyeye ait resmi hatlar olan '444 2 153 Alo Belediye Hattı ve Mersin Bld' ile benzerliği nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

"MERSİN153 kullanıcı adıyla vatandaşlarımıza SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapan grubun ve söz konusu propaganda içerikli SMS'in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS panelimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

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