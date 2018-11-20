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PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan inşat işçilerini PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir grup genç dövdü.

Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan ve Diyarbakır'dan geldikleri bilgisine ulaşılan B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için Kaman ilçesine gitti.

İddiaya göre, ilçe meydanında sözde Kürdistan yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir gurup genç arasında arbede yaşandı. Sözlü yaşanan arbedenin kavgaya dönüştüğü olayda B.Ö. (18), R.Ö. (20) ile S.Ö (17) 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin müdahalesi olayın büyümesine engel olurken ifadeleri alınan inşaat işçileri adli mercilere sevk edilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir kaman pkk propagandası gözaltı

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