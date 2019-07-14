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PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- HAKKARİ'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.
Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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