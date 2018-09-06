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PKK sanığının telefon görüşmelerinde "şifre" şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan sanığın telefon görüşmelerinde terör saldırıları hakkında "düğün", mahkeme kararıyla kapatılan Eşit Özgür Yurttaş Derneği ile ilgili de "lokanta" ifadesinin kullanıldığı iddia edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan sanığın telefon görüşmelerinde terör saldırıları hakkında "düğün", mahkeme kararıyla kapatılan Eşit Özgür Yurttaş Derneği ile ilgili de "lokanta" ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Mahmut A. hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu ve amacı hakkında detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, sözde "özerklik" adı altında teröristlerin şehir merkezlerinde çukur kazdığı, barikat kurduğu, yollara tuzaklanmış patlayıcılar yerleştirildiği, güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayıt altına alınması hususunda hakkında karar çıkartılan sanık Mahmut A'nın telefon görüşmelerinde şifreli konuşulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Mahmut A'ya görüştüğü bir kişinin "düğünler başlamış" şeklindeki ifadesinin terör örgütünün saldırı kararı alındığını bildirmek için kullandığı şifre olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alan kişilerin kendi aralarında iletişime geçerek eylem çağrılarını daha önce belirledikleri şifreleme yöntemi ile ilettikleri tespit edilmiştir. Sanık Mahmut A. da yapılanma içerisinde aktif rol aldığından dolayı bu eylem çağrısına davet edildiği değerlendirilmiştir."

- Kapatılan derneğe "lokanta" şifresi

Telefon görüşmesinde "Lokantayı kapatmışlar" şeklinde geçen ifadenin terör örgütü PKK'nın sözde anayasa olarak kabul ettiği KCK sözleşmesinin ilgili maddelerinde köy, mahalle, ilçe ve şehir meclisleri olarak gördüğü, mahkeme kararıyla kapatılan "Eşit Özgür Yurttaş Derneği" olduğu ve örgüt üyelerinin burada faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Sanık Mahmut A'nın, sosyal paylaşım hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü desteklediği, etkisiz hale getirilen teröristleri sahiplendiği ve propagandasını yaptığı vurgulanan iddianeminin değerlendirme kısmında ise şöyle denildi:

"Şüpheli ve görüştükleri kişilerin adli takibe karşı önlem aldıkları ve mümkün olduğu kadar telefon görüşmelerinde örgütsel faaliyetlerinden bahsetmemeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Örgütsel faaliyetlere ilişkin görüşmelerin daha çok sosyal medya hesaplarından, yüz yüze ve ortam dinlemesi yapılamayacak güvenilir kapalı mekanlarda yapmışlardır. Şüphelinin PKK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği ve üzerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır."

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