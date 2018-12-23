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PKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınıkta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınıkta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Aralık'ta Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. 7 odalı 200 metrekare genişliğinde, 3 odalı 120 metrekare genişliğinde ve 25 metrekare genişliğindeki sığınaklarda arama yapıldı. Aramalarda, 2 mavzer tipi uzun namlulu tüfek, mayın/EYP düzeneği, havan mühimmatı, 46 kilo amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, akü, güneş paneli, güneş enerjisi kazanı ve parçası, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, terörist kıyafeti, tüplü ocak, tüplü fırın, 30 metre kablo ve çok sayıda pil ile yaşamsal gıda ve giyecek ele geçirildi.
Sığınaklar, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Operasyon kapsamında, bölgede 110 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınaklarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti

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