HABER

PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında arama yapılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar ortaya çıkarıldı.

Buralarda yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası, el telsizi, dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliğindeki mühimmata el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Çavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağızÇavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız
Kızılordu Korosu Büyükçekmece'de sahne aldıKızılordu Korosu Büyükçekmece'de sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma mardin

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi

Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.