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PKK silah için uyuşturucu ticareti yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yayımlanan "2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"nda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığı yer aldı - Türkiye genelinde uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan yakalanan şüphelilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 48,92 artış göstererek 170 bin 175'e yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"nda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına yer verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yayımlanan rapora göre, gelişen teknoloji sayesinde suç odaklarının daha organize ve çok uluslu bir nitelik gösterdiği belirtildi. Raporda, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası bir boyut kazandığına değinilirken, Türkiye'de 2017'deki uyuşturucu olayları, kullanımı, tedavi yöntemleri konusunda önemli bilgilerin yer aldığı rakamlar öne çıktı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2016'da gerçekleşen 81 bin 222 uyuşturucu olayı yüzde 45 artış göstererek, 2017'de bu rakam 118 bin 482'ye ulaştı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 48,92 artışla 170 bin 175 oldu.

Türkiye'de 2017'de gerçekleşen 118 bin 482 uyuşturucu ile bağlantılı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 91 bin 798'inin kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, 23 bin 424'ünün uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 bin 136'sının 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet", 78'inin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, özendirme, 46'sının ise 3298 sayılı "Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında olduğu belirlendi.

Raporda yer verilen Adalet Bakanlığı verilerine göre ise Türkiye genelinde 2017 itibarıyla 386 ceza infaz kurumundaki 232 bin 182 tutuklu ve hükümlüden 50 bin 278'inin uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunduğu belirlendi. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların oranı bir önceki yıl yüzde 18,65 iken, 2017'de yüzde 21,65'e yükseldiği ortaya kondu.

- PKK'nın uyuşturucu trafiği

Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç gruplarının genellikle doğu illerinde faaliyet gösterenler ile Avrupa ülkeleri vatandaşlarından oluştuğu belirtilen raporda, söz konusu suç gruplarının deşifre olmayı engellemek amacıyla aynı aileden ya da akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanmış kişilerden oluştuğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli bir rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına dikkat çekilen raporda şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye eroinin Avrupa'ya sevkiyatında transit ülke ve Avrupa'da üretilen sentetik uyuşturucular bakımından da hedef ülke durumundadır. PKK/KCK terör örgütü, bu iki kaçakçılıkta da etkindir. Bunun haricinde PKK/KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyindeki kamplarda kurduğu imalathanelerde eroin imal etmekte ve ticaretinde aktif olarak rol almaktadır. Örgüt bununla yetinmeyerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşları kenevir ekimi için zorlamakta ve sözde vergi adıyla topladığı paralarla terör eylemlerini finanse etmektedir. PKK/KCK terör örgütü birçok farklı suç türünden gelir elde etmekte ve yalnızca uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağlamaktadır. Bu gelir, örgüt elemanlarının barınma ve silahlandırılmaları için kullanılmaktadır."

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 2017'de yapılan 6 operasyonda 86 şüphelinin gözaltına alındığı, bu operasyonlarda 150 kilogram esrar, 50 kilogram eroin, 100 gram kokain maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü PKK rapor uyuşturuyla mücadele

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