PKK silah için uyuşturucu ticareti yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"nda terör örgütü PKK'nın uyuşturucu sevkiyatında önemli rol üstlendiği ve örgütün uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir sağladığına yer verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yayımlanan rapora göre, gelişen teknoloji sayesinde suç odaklarının daha organize ve çok uluslu bir nitelik gösterdiği belirtildi. Raporda, uyuşturucu ile mücadelenin uluslararası bir boyut kazandığına değinilirken, Türkiye'de 2017'deki uyuşturucu olayları, kullanımı, tedavi yöntemleri konusunda önemli bilgilerin yer aldığı rakamlar öne çıktı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2016'da gerçekleşen 81 bin 222 uyuşturucu olayı yüzde 45 artış göstererek, 2017'de bu rakam 118 bin 482'ye ulaştı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 48,92 artışla 170 bin 175 oldu.

Türkiye'de 2017'de gerçekleşen 118 bin 482 uyuşturucu ile bağlantılı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 91 bin 798'inin kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, 23 bin 424'ünün uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 bin 136'sının 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet", 78'inin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, özendirme, 46'sının ise 3298 sayılı "Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında olduğu belirlendi.