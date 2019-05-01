"PKK, Sincar halkının yardım almasını engelliyor"

Sincar'da yüzlerce gencin terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu söyleyen Halil, "Kaçırılan yüzlerce Sincarlı kız ve erkek genç kayıp. Onlardan haber alınamıyor. Bununla ilgili net bir rakam veremem ancak PKK militanları tarafından alıkoyma ve kaçırma faaliyetleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Halil, örgütün sadece Sincar halkını değil, yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de engellediğini dile getirerek, PKK'nın ilçede yaptığı uygulamalarla halkı silah altına almaya zorladığını kaydetti.

Sincar'da yuvalanan terör örgütü PKK'nın ilçedeki uygulamalarına değinen Halil, "PKK, Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engelliyor. Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor." diye konuştu.

- Sincar halkı yardıma muhtaç

Dün örgüt tarafından alıkonulan ve daha sonra serbest bırakılan Barzani Vakfı Sincar Sorumlusu Pirdiyan Cafer da Sincar halkının yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Cafer, PKK'nın ilçedeki varlığına son verilmesi gerektiğini kaydederek, örgüt tarafından engellenen insani yardım faaliyetlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Sincar'da 13 terörist tarafından dün alıkonulduğunu aktaran Cafer, "Beni ve yardımcımı Sincar'dan Hana Sor Köyüne getirdiler. Burada bulunan PKK sorumlusu Şemo Hudeda ve iki militan tarafından sorgulandık. İlçe sınırına bir daha gelmememiz için bizi tehdit ettiler." dedi.

Dün vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'da önceki gün insani yardım paketlerini dağıtmak isteyen vakıf çalışanlarının PKK'lı teröristlerce engellendiği ve ardından vakfın Sincar sorumlusunun alıkonulduğu ifade edilmişti.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.