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"PKK, Sincar halkının yardım almasını engelliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Sincar Kaymakamı Mahma Halil: - "PKK, Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engelliyor. Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor"

DUHOK (AA) - Irak'ın Musul kentindeki Sincar İlçesi Kaymakamı Mahma Halil, terör örgütü PKK'nın Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engellediğini belirerek, "Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor." dedi.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'da insanı yardım faaliyeti yürüten yardım kuruluşlarını engellediğini söyledi.

Sincar'da yuvalanan terör örgütü PKK'nın ilçedeki uygulamalarına değinen Halil, "PKK, Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engelliyor. Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor." diye konuştu.

Halil, örgütün sadece Sincar halkını değil, yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de engellediğini dile getirerek, PKK'nın ilçede yaptığı uygulamalarla halkı silah altına almaya zorladığını kaydetti.

Sincar'da yüzlerce gencin terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu söyleyen Halil, "Kaçırılan yüzlerce Sincarlı kız ve erkek genç kayıp. Onlardan haber alınamıyor. Bununla ilgili net bir rakam veremem ancak PKK militanları tarafından alıkoyma ve kaçırma faaliyetleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Sincar halkı yardıma muhtaç

Dün örgüt tarafından alıkonulan ve daha sonra serbest bırakılan Barzani Vakfı Sincar Sorumlusu Pirdiyan Cafer da Sincar halkının yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Cafer, PKK'nın ilçedeki varlığına son verilmesi gerektiğini kaydederek, örgüt tarafından engellenen insani yardım faaliyetlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Sincar'da 13 terörist tarafından dün alıkonulduğunu aktaran Cafer, "Beni ve yardımcımı Sincar'dan Hana Sor Köyüne getirdiler. Burada bulunan PKK sorumlusu Şemo Hudeda ve iki militan tarafından sorgulandık. İlçe sınırına bir daha gelmememiz için bizi tehdit ettiler." dedi.

Dün vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'da önceki gün insani yardım paketlerini dağıtmak isteyen vakıf çalışanlarının PKK'lı teröristlerce engellendiği ve ardından vakfın Sincar sorumlusunun alıkonulduğu ifade edilmişti.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

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