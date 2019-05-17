"PKK Sincar'da kaosa sebep oluyor"

ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Musul'un Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK'nın bölgede kaos çıkardığını belirterek, örgütün bir an önce Sincar'ı terk etmesi gerektiğini yineledi.

Dizayi, PKK'nın bölgedeki varlığı, IKBY'de 8 aydır kurulamayan hükümet ve Türk şirketlerinin Irak'a yatırımları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ezidileri hedef almasını bahane edip Ağustos 2014'ten bu yana Sincar'da bulunan terör örgütü PKK'nın yarattığı istikrarsızlığı dile getiren Dizayi, "PKK'ya bağlı bazı güçlerin varlığı bölgede kaosa sebep oluyor. IKBY ve Irak merkezi hükümeti de en başından beri bu güçlerin bölgeyi terk etmesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Dizayi, bölge halkının kendisinin ilçe yönetimini belirlemesini ve meşru idarenin de iş başına geçmesini istediklerini söyledi.

- Kabinenin kurulması

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen kurulamayan kabineye ilişkin ise Dizayi, koalisyon hükümetinin haziranın ortasında kurulabileceğini belirtti.