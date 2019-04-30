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PKK Sincar'da yardım vakfı çalışanını alıkoydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Barzani Yardım Vakfının Sincar sorumlusu, terör örgütü PKK tarafından alıkonuldu

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Barzani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde sorumlularını alıkoyması üzerine yardım faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'da önceki gün insani yardım paketlerini dağıtmak isteyen vakıf çalışanlarının PKK'lı teröristlerce engellendiği ve ardından vakfın Sincar sorumlusunun alıkonulduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay üzerine Sincar'da insani faaliyetlere devam edilemeyeceği belirtilirken, PKK'nın vakıf sorumlusunu alıkoyması da şiddetle kınandı.

Barzani Yardım Vakfı ayrıca, Sincar'ın silahlı grupların çekişme alanına dönüşmesinin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler ve Irak merkezi hükümetine çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul

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