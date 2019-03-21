HABER

PKK suikastçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.

PKK suikastçısı tutuklandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.
PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi faillerinden olduğu belirtilen 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta yakalandı. Mersin’e getirilen Atan, buradaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. PKK'lı terörist Atan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PKK suikastçısı tutuklandıPKK suikastçısı tutuklandıPKK suikastçısı tutuklandı

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Çalıştığı fabrikada can verdiÇalıştığı fabrikada can verdi
Nevruz öncesi huzur uygulamasında ruhsatsız 23 silah ele geçtiNevruz öncesi huzur uygulamasında ruhsatsız 23 silah ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.