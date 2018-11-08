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PKK şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Gemici köyü askeri yasak bölgede 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, Bursa Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu belirlenen D.C., 'terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan kaydı bulunan G.A.Ç., S.Z.B. ve U.H.N. gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmak istediği belirlenen şüpheliler, sınırdaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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