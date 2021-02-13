PKK şüphelisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.