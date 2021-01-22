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PKK şüphelisi 7 kişi hakkında gözaltı kararı

22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda haklarında PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan 7 şüpheli tespit edildi.
Haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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