HABER

PKK şüphelisi, jandarmayı görünce otobüste intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Güneydoğu'da yürütülen hendek operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla aranan F.A.

PKK şüphelisi, jandarmayı görünce otobüste intihara kalkıştı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Güneydoğu'da yürütülen hendek operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla aranan F.A. (39), jandarma tarafından yakalandı. Uygulama yapıldığını görünce bulunduğu otobüste intihara kalkıştığı belirtilen F.A.'nın jandarma tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün saat 17.30 sıralarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde duran otobüste şüphe üzerine arama yaptı. Bu sırada molada inmeyen yolculardan F.A., aracın içinde kendini havalandırma kapağına eşarpla asarak intihara kalkıştı.
Otobüse giren jandarma ekipleri ve tesisteki yakını tarafından fark edilen F.A., kurtarıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen F.A.'nın GBT sorgusunda, Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından arandığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan F.A., işlemlerinin ardından bugün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
F.A.'nın hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla yaklaşık 1,5 yıldır arandığı, bir süredir Manavgat ilçesinde kardeşinin yanında gizlendiği, dün de bir yakınıyla Antalya'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PKK şüphelisi, jandarmayı görünce otobüste intihara kalkıştı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...
Okulun 4'üncü katından atlayan liseli kız, ağır yaralandıOkulun 4'üncü katından atlayan liseli kız, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattı

Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattı

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.