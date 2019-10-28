PKK şüphelisi, tüfek ve mühimmatla yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda PKK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şüphelinin ev ve eklentilerinde 1 piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray ilçesine bağlı Örenburç Mahalllesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtilerek,"Saray ilçesinde ikamet eden şüpheli, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 27 Ekim'de yakalanmış olup, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 1 piyade tüfeği, bir miktar mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

