HABER

PKK tarafından öldürülen çoban toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası’nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK’lı teröristler tarafından öldürüldü.Çoban Güldere’nin cenazesi bugün Kağızman merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet Mahallesi mezarlığına defnedildi.Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, çobanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası’nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK’lı teröristler tarafından öldürüldü.
Çoban Güldere’nin cenazesi bugün Kağızman merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, çobanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Eyüpsultan’da belediye personeline “Sıfır Atık Eğitimi”Eyüpsultan’da belediye personeline “Sıfır Atık Eğitimi”
Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

TEM Otoyolunda 3 araç yandı! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Korkunç kaza! Çift yönlü ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.