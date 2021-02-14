HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara’da şehit edildi

PKK tarafından rehin tutulan Siirtli er Süleyman Sungur Gara’da şehit edildi

14.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK’nın Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında 2015 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken dağıtım izni için memleketi Siirt’e gittiği sırada Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur’un da olduğu bildirildi.Gara’da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt’te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya’ya gitti.

Terör örgütü PKK’nın Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında 2015 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken dağıtım izni için memleketi Siirt’e gittiği sırada Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur’un da olduğu bildirildi.
Gara’da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt’te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya’ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Songur’un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit er Süleyman Sungur, Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada 2015 yılında dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajıBakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Son dakika! Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti, gözaltına alındı

Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.