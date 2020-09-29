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PKK terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan arama kaydı bulunan ve köydeki evine geleceği tespit edilen H.K., jandarma tarafından yakalandı.Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Mardin’in Mazıdağı ilçesi Evciler Mahallesi’ndeki evine geleceği tespit edilen, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan H.K.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan arama kaydı bulunan ve köydeki evine geleceği tespit edilen H.K., jandarma tarafından yakalandı.
Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Mardin’in Mazıdağı ilçesi Evciler Mahallesi’ndeki evine geleceği tespit edilen, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan H.K. isimli şahıs, Evciler Mahallesi girişinde jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında alınan H.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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