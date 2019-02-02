PKK terör örgütünde silah eğitimi alan zanlı Van’da bir marketi gasp etti.

Van merkez İpekyolu ilçesinde market sahibini silahla tehdit ederek kasada bulunan 700 TL para, değeri yaklaşık 3 bin TL olan 14 karton sigara ile kontörler gasp ederek çakan zanlıyı, polisin 28 günlük titiz bir çalışması sonucu yakaladı. Gaspçının PKK terör örgütü adına Suriye Koban’i Bölgesi’nde silah eğitimi altığı tespit edildi. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, 03 Ocak 2019 günü saat 05.30’da İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen “Silahlı Yağma” olduğu yönünde aldığı ihbar doğrultusunda markete gitti. Market sahibi R.İ.’nin alınan beyanında; marketin 24 saat hizmet verdiği, olay günü sabah saat 05.30’da yalnız bulunduğu esnada yüzü maskeli, eldivenli ve silahlı bir şahsın gelerek silahla tehdit etmek suretiyle kasadan bulunan 700 TL para ve değeri yaklaşık 3 bin TL olan 14 karton sigara ile kontörleri gasp ederek yanında bulunan spor çantasına koyarak kaçtığını söyledi.

“Gaspçı için özel ekip kuruldu”

Bunun üzerine; Asayiş Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından silahlı yağma olayının şüpheli/şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; marketin giriş çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kameraları olay öncesi ve sonrası incelendi. Şüphelinin marketin bulunduğu sokak veya mahallede ikamet edebileceği değerlendirilerek mahallede ikamet eden 500 kişi bilgilendirildi. Şüpheli eşkâline uygun 29 şahısla görüşme yapan polis, şüphelinin olayı gerçekleştirdiği esnada giymiş olduğu spor ayakkabıyla ilgili 20 mağaza kontrol edildi. Olay yeri ve çevresinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler ve ticari taksi şoförlerine görüntüler izletilmek suretiyle şüpheli şahsa benzerlik gösterebilecek şahısların binmesi durumunda 155 bilgi verilmesi istenildi. Şüphelinin olay sonrası sığınabileceği metruk binalar kontrol edildi. Çevre illerde benzer olayının gerçekleşme ihtimaline karşı Asayiş Şube Müdürlükleriyle irtibat kurularak şüphelinin il dışına çıkma ihtimaline karşı turizm şirketlerine ait yolcu listeleri üzerinde çalışma yapıldı.