"PKK uçurumdan yuvarlanmaya başlamıştır, dönüş mümkün değildir"

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaparak, "Bu iş sona yaklaşmıştır. PKK uçurumdan yuvarlanmaya başlamıştır, buradan dönüş mümkün değildir." dedi.

Tunceli'de esnaf ziyaretinin ardından kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kalkınma, kendi iç huzurunu temin etme, bunu daim kılma ve kendisine yönelen birtakım saldırıları hep birlikte bertaraf etme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Soylu, bunun sadece Ankara'dan temin etme, yönetme ve yüz yüze gelmeden devam ettirebilmenin mümkün olmadığını aktararak, mutlaka milletin desteği, özellikle toplumda nasihat edecek, sözü geçen insanların bu işe destek vermesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Terör örgütünün derdi uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın"

Kırk yıldır bu topraklarda PKK fitnesinin yaşandığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. Hiçbir zaman da dert etmemiştir. Tunceli, Diyarbakır, Şırnak, Eruh, Cizre ve ne de Ağrı'ya çakıl taşı kadar bir faydası yoktur, olmamıştır. Terör örgütünün işi gücü derdi uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın. Suriye'den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın. Milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa'da lüks yerlerde yesin. Milletin çocuğunu dağda bayırda telef etsinler, kendi ahlaksız alemlerine meze etsinler, tek dertleri budur."