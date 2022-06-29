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PKK üyesi, İstanbul'da ormanlık alanda yakalandı

29.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da PKK'ya üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S ormanda yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK üyesi, İstanbul'da ormanlık alanda yakalandı

Sultanbeyli’de ormandan bir kişinin çıktığını gören polis ekipleri şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasını da yapan ekipleri, bir miktar uyuşturucu buldu. İsminin Ö.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu ve hakkında arama kararının olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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pkk İstanbul
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