PKK üyesi, İstanbul'da ormanlık alanda yakalandı

Sultanbeyli’de ormandan bir kişinin çıktığını gören polis ekipleri şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasını da yapan ekipleri, bir miktar uyuşturucu buldu. İsminin Ö.S. olduğu tespit edilen şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğunu ve hakkında arama kararının olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

