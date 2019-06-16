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"PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır" - "Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır." dedi.

Bahçeli, Ataköy'deki bir otelde, hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek İstanbul'a yerleşen vatandaşların, aynı zamanda kendi memleketleriyle bağlarını koparmadıklarını belirten Bahçeli, aynı zamanda 3 kıtanın sevdalılarının da İstanbul'da buluştuğunu söyledi.

Hep birlikte Türkiye olarak anıların, acıların bir olduğunu ifade eden Bahçeli, hemşehri duygusunun çok güçlü ve özel bir bağ olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, hep birlikte büyük bir aile olunduğunu vurgulayarak, "Temiz bir vicdanın, temkinle pekişmiş bir vazife şuurunun, sağduyu ve teenniyle perçinlenmiş birlik ve beraberlik ruhunun başarılı olması kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İnanırsak, iddialarımızı fikir, çalışma ve samimiyetle desteklersek yapamayacağımız şey yoktur. Emanete riayet edip ehline teslim edersek manevi vebalden kurtulmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da kardeşliğin ve huzurun kazanması arayışında olduklarını dile getiren Bahçeli, "23 Haziran'da milli birlik ve dayanışma ruhuyla birlikte hemşehrilik duruşunun öne çıkması, ağırlıklarından kurtulması amacındayız. Milli beka hasımlarının, ülkemizin istikrarına göz koyanların, milli varlığımıza diş bileyenlerin fırsat bulamayacağı bir neticenin 23 Haziran'da çıkmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunu ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir. Fikirsiz, samimiyetsiz, köksüz ve vicdansız zihniyet sahiplerinin attıkları nutuklar da kendileri gibi boşlukta kalmaya mahkumdur. Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline emanet etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya kararlıdır. Cumhur İttifakı, İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir. İstanbulluların tecrübeyi bağrına basacağından ve İstanbul'a yakışır bir hizmet için Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğinden de zerre şüphem yoktur."

31 Mart’taki seçimlerde kuşkulu oy pusulalarının bulunduğunu belirten Bahçeli, "Görünen odur ki, İstanbul seçimlerine şaibe bulaştıranlar CHP'nin adayına sıkı sıkıya sarılmışlar, umut bağlamışlardır. İstanbul'un iradesi alenen karalanmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet edilmiştir. 23 Haziran, bu şaibelerin ortadan kalktığı, çalınan oyların sahibine teslim edildiği, maşeri vicdanın huzura ve rahata erdiği bir seçim olacaktır. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak, 31 Mart'tan bu yana İstanbul'u oyalayanlardan sandıkta hesap sorulacaktır." şeklinde konuştu.

- "CHP'nin HDP'ye teşekkür mesajları unutulmuş değildir"

31 Mart seçimleri öncesi "Yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var?" şeklinde eleştiride bulunanlara yanıt veren Bahçeli, şunları aktardı:

"31 Mart sonrası terör ini Kandil'in 'CHP'li belediyeler bizim taleplerimizi yok sayamazlar' yönündeki tehditlerine hala bir cevap verebilmiş değillerdir. 31 Mart öncesi 'HDP ile ittifak yapmıyoruz' diyen CHP'nin 31 Mart sonrası HDP'ye teşekkür mesajları unutulmuş da değildir. Terör örgütünün sözcülerinden gelen beyanatlar 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. HDP Eş Genel Başkanının yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP'nin adayının 250 bin oy farkıyla kazanacağını söylemesi kirli bir tezgahın ifşasıdır."

CHP adayının mağdur edildiğini söyleyenlerin, hakkı olmadığı halde hanesine 16 binden fazla yazılan oyu da görmeleri gerektiğini söyleyen Bahçeli, "23 Haziran’da İstanbullu kardeşlerim, sandık başına giderken yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını, zillet ortaklığını, FETÖ'nün 'her şey çok güzel olacak' sözünü elbette dikkate alıp oylarını kullanacaklardır. Bu tezgahı kim ya da kimler kurmuştur? Bu organize usulsüzlükte kimlerin payı, parmağı ve dahli vardır? İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacaktır." diye konuştu.

(Sürecek)

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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