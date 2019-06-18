"PKK ve FETÖ'ye asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan küresel güçlerin maşası PKK'ya da FETÖ'ye de asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin, onların yancılarının bizim ittifakımız içinde yeri yoktur, olamaz." dedi.

Yıldırım, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurguladı.

Türkiye'nin ay-yıldızlı bayrağı altında bir milletin evlatları olarak, bin yıldır birlikte yaşandığını, bundan sonra da beraber yaşanmaya devam edileceğini belirten Yıldırım, "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan küresel güçlerin maşası PKK'ya da FETÖ'ye de asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin, onların yancılarının bizim ittifakımız içinde yeri yoktur, olamaz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bingöl'ün her zaman Doğu'da teminat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bingöl, bölücü akıllara karşı her zaman AK Parti ve onun liderinin arkasında durdu. Bölgedeki bütün vatandaşlarımız da aynısını yaptı, biz de bunu karşılıksız bırakmadık. Bölgenin kalkınması için yollarıyla, havaalanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla bölgeyi imar ettik, akıl yollarıyla ve geniş bant internetiyle her yere erişir hale geldik. Kazandığımız bu tecrübeyle, yedi tepeli İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren, dünyanın en büyük havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu olmak üzere nice eserleri kazandırdık.