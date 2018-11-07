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PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle "Yeşil Kategori"de yer alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir.

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PKK operasyon yeşil kategori Son dakika

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ateşi bol olsun...Ayrıca o bir milyonluk ödülü o günkü time dağıtsınlar...mehmetçiklerimize moral olur
ateşin bol olsun zebanilerle sana hayat boyu mutluluklar dilerim yaşasın kahraman güvenlik güçlerimiz
ELİNİZE SAĞLIK...
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