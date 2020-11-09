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  4. PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre tutuklandı

PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 22:19 | Son Güncelleme

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engelenmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde oluduğunu belirledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi.

EV VE PARTİ BİNASINDA ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağı, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı

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