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PKK'ya istihbarat iddiası! Suriyeli şahıs gözaltında: İşte ilk sözleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Mustafa Kasem (53), Adana’da yakalandı.

PKK'ya istihbarat iddiası! Suriyeli şahıs gözaltında: İşte ilk sözleri

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütüne istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem’in mülteci kılığında yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini aldı. Ailesiyle birlikte 2 yıldır Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

"BENİ VE AİLEMİ ÖLDÜRMELERİNDEN KORKTUĞUM İÇİN İSTİHBARAT TOPLADIM"

Kasem’in iki kardeşinin Suriye’de terör örgütü saflarında olduğu, örgüte istihbarat ve eleman sağladığı, yaşamsal malzeme temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem’in, “Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladım” dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasem, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye PKK PKK/YPG Mustafa Kasem istihbarat

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