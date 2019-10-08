HABER

PKK yaktı, devlet yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı.  Siirt’te 5 yıl önce 6-8 Ekim olayları sırasında Halk Eğitim Merkezi, PKK'lı teröristlerce yağmalandıktan sonra ateşe verilerek, yakıldı.

PKK yaktı, devlet yaptı

Turuhan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA)- SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı.
Siirt’te 5 yıl önce 6-8 Ekim olayları sırasında Halk Eğitim Merkezi, PKK'lı teröristlerce yağmalandıktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Kullanılamaz hale gelen halk eğitim merkezi, 14 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa edildi. Binanın resmi açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması beklenirken Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıraç Batur, şunları söyledi:
"Halk eğitim merkezimiz 2015 yılında terör örgütü tarafından kundaklandı. Ciddi anlamda hasar gören binamız kullanılamaz hale gelmişti. Devletimiz sağ olsun. 2017 yılında binanın temeli yeniden atıldı. Bu süreçte değişik merkezlerde hizmet verdik. Yeni hizmet binamıza geçtik. Yeniden onlarca insana hizmet vermeye başladık. Tam donanımlı binamızda, 700 kişilik konferans salonu ve atölyeler ile hizmet üreteceğiz. Teröristler, daha önceki binamızda, yıllarca eğitim görmüş orada tiyatro yapmış herhangi bir kursa gelmiş vatandaşlarımızın sadece belgelerini yakmadılar, onların tarihini, geçmişini de yakıtılar."

FOTOĞRAFLI

PKK yaktı, devlet yaptıPKK yaktı, devlet yaptıPKK yaktı, devlet yaptıPKK yaktı, devlet yaptı

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlarKışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar
Mimar Sinan'ın eseri caminin restorasyonunun tamamlanmasını bekliyorlar Mimar Sinan'ın eseri caminin restorasyonunun tamamlanmasını bekliyorlar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.