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  4. PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı dağa kaçırmış

PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı dağa kaçırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 135’inci gününde 66’ya yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 135’inci gününde 66’ya yükseldi. Teröristlerin 8 yıl önce polis kıyafeti giyip ’Baban emniyette bizimle gel’ diyerek Şeyma Sancar’ı kaçırdığı kaydedildi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 66’ya yükseldi. Van’da, 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için gelen anne Nazlı Sancar da oturma eylemine katıldı. Anne Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, kaçıranların yakalandığını para karşılığı kızını gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi. Sancar, "Kızımı sınıf arkadaşları, terör yandaşları zorla kaçırdılar, götürüp HDP’ye teslim ettiler. Kızım amcasının evindeyken arkadaşı arayıp dışarı çağırıyor, terör yandaşları polis kıyafeti giyip ‘Baban emniyette sende gel’ diyorlar. Kızım karşılık veriyor gelmeyeceğim diyor kızımı zorla arabaya atıp götürüyorlar. Kızımızı çok aradık, hiçbir yerde iz bulamadık emniyete haber verdik. Kızımı götüren kişi belli, yakalandılar itirafçı oldular. Gelip biz bu kızı götürmüşüz dediler, ifadelerinde vicdan azabı çektiklerini söylediler. Allah onların belasını versin bizim yüreğimizi yaktılar onların da yansın. 8 yıldır gecemiz gündüzümüz yok. Kızım gel hepimiz seni bekliyoruz, ben bu eyleme katılıyorum, kızımı almadan gitmiyorum. Kızım gel Şeyma, baban biz hepimiz yaşıyoruz seni bekliyoruz. Beni duyuyorsan gel, hiç aramadı 8 yıldır sağ mı ölümü bilmiyorum” dedi.

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