"PKK, yerinden edilen insanların Sincar'a dönmelerini engelliyor"

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Halil, terör örgütü PKK'nın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle ilçedeki durumun daha da kötüleştiğini bunun da kamplarda yaşayan Ezidilerin geri dönüşü önününde önemli bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Halil, yaptığı yazılı açıklamada, Sincar'daki PKK varlığına işaret ederek Irak hükümetinden ilçenin güvenliğini sağlaması talebinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

