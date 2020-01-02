PKK yine DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Haseke’deki Hol Kampı’ndan 60 DEAŞ’lı teröristin kaçmasına yardım etti.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşmaya ve dayanışmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı’nın desteğini sağlamaya çalışan PKK/YPG, daha önce Rakka’dan DEAŞ’ın elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer işbirliği ise Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanmıştı. Mehmetçik Tel Abyad’a gireceği sırada Tel Abyad Hapishanesi’nde tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800’ü bulan DEAŞ’lılar, PKK/YPG’liler tarafından Türkiye’ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından iki terör örgütü arasında yeni bir işbirliği daha gerçekleşti. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Haseke’de bulunan Hol Kampı’ndan 60 DEAŞ’lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG’li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ’lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi.

