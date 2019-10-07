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PKK/YPG terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:05 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

PKK/YPG terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

ABD ASKERİ ÇEKİLİNCE, PKK/YPG DE KONTROL NOKTALARINI BOŞALTTI

PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

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(İHA)

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