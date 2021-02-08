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PKK’dan El Bab’a roketli saldırı: 9 yaralı

08.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı.
Suriye’nin El Bab kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 adet roketin kentte bulunan bir okula ve camiye isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı. Roketlerin düştüğü bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1’inin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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