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  4. PKK'dan kaçan Mekiye: Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek

PKK'dan kaçan Mekiye: Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR HDP il binası önünde annesi Hüsniye Kaya’nın, çocukları kayıp diğer ailelerle yaptığı oturma eyleminden etkilenip terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya (19), 5 yıl aradan sonra ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, öğretmen olup, vatana ve millete hayırlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR HDP il binası önünde annesi Hüsniye Kaya’nın, çocukları kayıp diğer ailelerle yaptığı oturma eyleminden etkilenip terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya (19), 5 yıl aradan sonra ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, öğretmen olup, vatana ve millete hayırlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye, terör örgütü PKK'dan kaçıp, 21 Aralık'ta Erbil'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Türkiye'ye getirilen Kaya, 27 Aralık'ta adliyedeki yasal işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, evlerinde ise bayram havası hakim.
'YENİ BİR ÇOCUK DÜNYAYA GELİR YA O DA BENİM ŞİMDİ'
PKK'dan kaçıp, 5 yıl aradan sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mekiye Kaya, dağdaki örgüt üyelerine de güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 14 yaşındayken kandırılarak kaçırıldığını anlatan Mekiye Kaya, şimdi en büyük hedefinin vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade etti. Kaya, "HDP ile ilişkileri vardı. Bağlantıları vardı. Zaten oradan kandırıp, götürdüler. Kaçıp geldim, aileme kavuştum. Orada yapamıyordum. Ailemi özlüyordum. Onun için de gelmek istedim. Bir yolunu bulup kaçtım. Şimdi çok mutluyum. Yeni bir çocuk dünyaya gelir ya o da benim şimdi. Ben de yeni doğdum, geldim. Ailemle yemek yapıp yiyorum. Ailemle bir şeyler yapıyorum. İyi ki geldim. Gitmeden önce hayalim öğretmen olmaktı. İmkan olursa bir dershane olur, başka bir şey olur, gidip üniversiteye gidersem ve bitirirsem, vatana millete hayırlı çocuklar yetiştiririm. Dağdaki çocuklar geri dönsünler, ailelerine kavuşsunlar. Ben, ailemle mutluyum. Onlar da gelip aileleriyle mutlu olsun" dedi.
'O GECE YATAMADIK'
Baba Hüseyin Kaya, kızının yanında olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi, teslim olduğunu öğrendikleri gece uyumadıklarını söyledi. Kaya, "Kızımı göreceğimi inanmıyordum. Allah’a çok şükür, devletimiz kızımızı getirdi. Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ederim. O bize müjdeyi verdi. O gece yatamadık. Cumhurbaşkanımızdan da, Süleyman Soylu’dan da Allah razı olsun. Onun sayesinde kızım geldi. Allah onlara güç versin" diye konuştu.
'ONU BİR DAHA ÖPÜP KOKLAYACAĞIMA İNANMIYORDUM'
Anne Hüsniye Kaya ise kızını bir daha göreceğine inanmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Yanıma gelip oturacağına, öpüp koklayacağıma inanmıyordum. Süleyman Soylu’dan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Baş tacımızdır. Onlar sayesinde kızım geldi. Sanki kızım toprağın altındaydı. Dünyaya yeni geldi. Kızımı toprağın altından çıkardılar. Bana teslim ettiler. Hem Süleyman Soylu, hem de Cumhurbaşkanımız olmazsa Suriye gibi oluruz. Benim yaşım geçmiş. Kızımın geleceği ile ilgili korkuyorum. Kızım Mekiye için bir devlet işinde çalışacağı iş istiyorum. Kızım bize yemek hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor, bulaşık yıkıyor."

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