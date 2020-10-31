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PKK’dan kaçıp teslim olan evlatlar, diğer ailelere umut ışığı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor.

PKK’dan kaçıp teslim olan evlatlar, diğer ailelere umut ışığı oluyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor. Teslim olan çocuklar, diğer ailelere umut ışığı oluyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 425’inci gününde devam ediyor. Kardeşi Aysel Turan için Hakkari’den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan, 5 yıldır kardeşinin yolunu gözlüyor.

"Annem bizzat Kuzey Irak tarafına gitti, bir sonuç alamadı"
Ağabey Savaş Turan, bir yıldan fazladır burada eylemlerine devam ettiklerini söyledi. Kardeşi gelinceye kadar eyleme devam edeceğini belirten Turan, "Kardeşimi HDP’den ve PKK’dan istiyorum. Kardeşim lise kaydını yapmak için köyden merkeze gitti, orada HDP’nin gençlik kollarıdır her ne ise kardeşimi kaçırarak örgüte vermiştir. O yüzden kardeşimi HDP’den istiyorum. Kardeşim gittikten 2 yıl sonra annem, bizzat ta Kuzey Irak tarafına gitti. Fakat sağlıklı bir haber alamayınca geri dönmek zorunda kaldı. 19 ailenin evladının gelmesi hepimize umut oldu. İnşallah darısı diğer ailelerin başına" dedi.

PKK’dan kaçıp teslim olan evlatlar, diğer ailelere umut ışığı oluyor

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